Трассу Москва-Петербург перекрыли из-за горящего бензовоза

В Новгородской области на трассе М-11 Москва-Санкт-Петербург загорелся бензовоз. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Новгородской области.

«По уточненной информации от диспетчера М-11 происходит горение бензовоза (бензин) объемом 40 кубических метров, происходит горение трех отсеков из шести. Трасса на данном участке остановлена инспектором технического участка», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, движение ограничено по правой полосе в сторону Санкт-Петербурга.

В ведомстве также добавили, что пожар тушат три единицы техники с участием боевых расчетов. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Пакистане из-за возгорания бензовоза погибли 140 человек.