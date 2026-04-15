Назван фактор удвоенного риска деменции, который часто игнорируют

Распространенные и поддающиеся лечению заболевания уха — например, разрыв барабанной перепонки и холестеатома (разрастание тканей в среднем ухе) — могут быть связаны с повышенным риском деменции. К такому выводу пришли ученые из Университет штата Индианы. Результаты исследования опубликованы в журнале Otolaryngology — Head and Neck Surgery (OHNS).

Исследователи проанализировали данные более 363 тысяч человек из крупной медицинской базы США. Выяснилось, что у людей с перфорацией барабанной перепонки риск развития деменции был более чем в два раза выше. При холестеатоме этот показатель оказался почти вдвое выше по сравнению с людьми без подобных заболеваний.

Оба состояния приводят к так называемой проводниковой тугоухости — ситуации, когда звук хуже проходит через структуры уха во внутреннее ухо. По мнению ученых, это может увеличивать нагрузку на мозг: ему приходится «достраивать» недостающую звуковую информацию, что со временем может способствовать ухудшению когнитивных функций.

При этом исследование показало, что лечение способно снизить выявленные риски. После хирургического вмешательства связь между холестеатомой и деменцией переставала быть статистически значимой. Аналогичный эффект наблюдался при использовании слуховых аппаратов — они также снижали вероятность развития когнитивных нарушений.

Авторы подчеркивают, что проблемы со слухом — это не только вопрос качества жизни. Своевременная диагностика и лечение заболеваний уха могут играть важную роль в сохранении работы мозга и снижении риска деменции.

