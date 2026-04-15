Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

В Кремле подтвердили подготовку визита Путина в Китай

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга подтвердил подготовку визита российского лидера Владимира Путина в Китайскую Народную Республику (КНР).

«Я могу подтвердить, что готовится визит Путина в Китай. Китай — наш привилегированный стратегический партнер. Контакты на высшем уровне готовятся», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

По словам представителя Кремля, общественность будет проинформирована о сроках этой поездки. Кроме того, Песков заявил, что планов на проведение встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом в настоящий момент нет.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что стабильность и определенность отношений России и Китая особенно «бесценна» в условиях текущей международной обстановки. В беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пекине китайский лидер отметил, что сегодня еще более ярко проявляется жизнеспособность и образцовое значение договора о дружбе между двумя странами.

Ранее Си Цзиньпин заявил о необходимости укреплять сотрудничество РФ и КНР.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
