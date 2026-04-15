В Кремле подтвердили подготовку визита Путина в Китай

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга подтвердил подготовку визита российского лидера Владимира Путина в Китайскую Народную Республику (КНР).

«Я могу подтвердить, что готовится визит Путина в Китай. Китай — наш привилегированный стратегический партнер. Контакты на высшем уровне готовятся», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

По словам представителя Кремля, общественность будет проинформирована о сроках этой поездки. Кроме того, Песков заявил, что планов на проведение встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом в настоящий момент нет.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что стабильность и определенность отношений России и Китая особенно «бесценна» в условиях текущей международной обстановки. В беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пекине китайский лидер отметил, что сегодня еще более ярко проявляется жизнеспособность и образцовое значение договора о дружбе между двумя странами.

Ранее Си Цзиньпин заявил о необходимости укреплять сотрудничество РФ и КНР.