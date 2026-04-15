«Уничтожим за час»: Трамп оценил военный потенциал США в конфликте с Ираном

Трамп: США за час могут уничтожить инфраструктуру Ирана, но не хотят этого делать

США могут за час уничтожить инфраструктуру Ирана, но не хотят прибегать к таким мерам. Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил президент США Дональд Трамп.

«Например, мы могли бы за час уничтожить все их мосты, за час уничтожить все их электростанции. Но мы не хотим этого делать, потому что когда-нибудь их придется восстанавливать», — сказал глава Белого дома.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

11 апреля состоялись переговоры США и Ирана в столице Пакистана Исламабаде, однако они не увенчались успехом.

