Совместная жизнь неожиданно влияет на кишечник, выяснили ученые

Molecular Ecology: жизнь с другими людьми меняет состав бактерий в кишечнике
Жизнь с другими людьми может незаметно менять состав бактерий в кишечнике. К такому выводу пришли ученые Университета Восточной Англии. Работа опубликована в журнале Molecular Ecology.

Ранее специалисты уже замечали, что у супругов и людей, живущих вместе, микробиом кишечника часто похож. Однако оставалось неясным, связано ли это с одинаковым образом жизни или с самим фактом тесного общения. Новая работа показывает: ключевую роль играют именно социальные контакты.

Исследование провели на сейшельских камышевках — небольших птицах, живущих на изолированном острове Кузен. Ученые в течение нескольких лет собирали образцы и анализировали состав кишечных бактерий у особей с разными социальными ролями — от гнездящихся пар до «помощников», участвующих в выращивании птенцов.

«Мы обнаружили, что чем чаще особи взаимодействуют, тем больше у них сходство микробиома», — рассказал один из авторов работы Чуэн Чжан Ли.

Особенно это касалось анаэробных бактерий — микроорганизмов, которые живут без кислорода. Они не могут долго существовать во внешней среде, поэтому передаются только при тесном контакте.

«Такие микробы не распространяются через воздух — им необходимы близкие взаимодействия», — пояснили исследователи.

Полученные результаты позволяют лучше понять, как формируется микробиом у людей. По словам ученых, в повседневной жизни обмен бактериями может происходить при самых обычных действиях — например, при совместной готовке, прикосновениях или даже просто при нахождении рядом.

«Люди, с которыми вы живете, могут влиять на микробиом вашего кишечника», — отметил Чуэн Чжан Ли.

При этом ученые подчеркивают, что речь идет не только о рисках, но и о потенциальной пользе. Анаэробные бактерии играют важную роль в пищеварении, иммунитете и обмене веществ, а их передача между людьми может способствовать поддержанию здоровья.

Авторы работы считают, что полученные данные помогут лучше понять роль социальных факторов в формировании микробиома и в будущем могут быть использованы при разработке подходов к профилактике заболеваний.

Ранее ученые впервые выявили «супергены» ДНК, ускоряющие эволюцию.

 
