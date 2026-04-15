Трамп рассказал о ответе Си Цзиньпина на вопрос о поставках оружия Ирану

Президент США Дональд Трамп рассказал о своей просьбе к лидеру Китая Си Цзиньпину не поставлять вооружение Ирану и полученном заверении, что КНР этого не делает. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу Fox Business, передает РИА Новости.

Трамп пояснил, что до контакта с Си Цзиньпином у него была информация о поставках Пекина оружия Тегерану.

«Я написал ему (Си) письмо с просьбой не делать этого, и он написал мне письмо, в котором говорилось, что, по сути, он этого не делает», — сказал американский президент.

Он отметил в интервью, что ему никогда не было просто вести дела с Китаем, но отношения с председателем КНР у него сложились хорошие.

12 апреля стало известно, что Трамп пригрозил Китаю, что создаст стране «большие проблемы» в случае, если Пекин будет поставлять Ирану оружие.

11 апреля телеканал CNN со ссылкой на источники опубликовал материал, в котором утверждалось, что, по данным американской разведки, Китай готовится в течение нескольких недель поставить Ирану переносные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) MANPADS. С этим оружием иранские военные смогли бы эффективнее сбивать низколетящие американские самолеты.

Ранее стало известно возможное место новых переговоров США и Ирана.