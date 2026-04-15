Российский дипломат объяснил, для чего нужен новый военный альянс с Украиной

Европа и США будут продолжать вооружать Украину против России даже без создания нового военного альянса. Так «Газете.Ru» посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Вашингтон совместно с европейскими государствами планируют создать новый военный блок, в котором Киеву готовится ведущая роль.

«Европа не прекращала усилий по вооружению Украины против России, а США, которые отказались от бесплатного вооружения Киева, продолжают поставлять оружие за деньги. Вашингтон также не отказался от предоставления разведывательной информации, и Starlink продолжают работать для ВСУ. Мы это прекрасно понимаем, как и то, что это долгосрочная поддержка», — сказал дипломат.

По его мнению, для того, чтобы продолжать оказывать поддержку Украине, США и Европе не обязательно создавать какие-то новые альянсы, но они могут это сделать в качестве альтернативы принятия Киева в НАТО.

«Трудно говорить, действительно ли есть планы по созданию отдельного альянса с главенствующей ролью Киева. Однако это может быть альтернатива вступлению в НАТО, так как туда украинцев точно пока принимать не собираются. Я думаю, что Сергей Лавров, говоря о новом военном альянсе, отражал скорее общую тенденцию. А тенденция такова, что большинство правящих западных элит продолжают рассматривать Киев в качестве антироссийского плацдарма», — заключил Долгов.

Выступая на пресс-конференции в Пекине по итогам визита в Китай, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Европа планируют создание нового военного блока, в котором Украине готовится ведущая роль.

Глава российского МИД добавил, что в США этот план активно продвигает Кит Келлог, который был одним из специальных представителей президента США по украинским делам. Президент Украины Владимир Зеленский подобные планы поддерживает.

Ранее стало известно, зачем Америке новый военный блок вместе с Украиной.