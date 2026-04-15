Илья Глинников и Дарья Янина остались без денег в реалити-шоу: «Были уверены, что все бесплатно ездят»

Актер Илья Глинников и певица Дарья Янина рассказали о сложностях участия в реалити-шоу «Сокровища императора». Они признались «Газете.Ru» на съемках в Чунцине, что в первых выпусках столкнулись с отсутствием денег.

По словам звезды сериала «Интерны», первое время в Китае им сложно было наладить коммуникацию. В третьем сезоне проекта для участников ввели новое правило — с местными жителями нельзя разговаривать на английском языке. Однако главной проблемой для пары оказались деньги.

«Мы просто остались без денег. Все ездили на такси, а для нас это было шиком и блеском. С деньгами каждый может, а мы вот без них справлялись. Мы были уверены, что все таким же образом бесплатно ездят. Это настоящее искусство — бесплатно доехать на такси в Китае и еще без использования английского языка. Мы подготовились. Я чуть-чуть знаю какие-то фразы, но они мало, что меняют, потому что нужно объяснить человеку, что нас нужно отвезти бесплатно. Поэтому Дарья пускала в ход все свое обаяние», — поделился Глинников.

Звездные участники реалити отметили, что в какой-то момент выживать в Китае без денег стало интересно. Не пугал их и риск оказаться в полиции.

«Нас предупредили: если вдруг вы сядете в такси и не сможете заплатить, то окажетесь в полиции, а это уже ваша история. Это забавный момент, я даже с интересом рассматривал возможность оказаться в полицейском участке», — признался Илья Глинников.

Третий сезон шоу «Сокровища императора» стартовал 12 апреля на телеканале ТНТ. За главный приз в первых выпусках будут бороться Инстасамка и Moneyken, Игорь и Полина Рыбаковы, Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук, Дина и Арина Аверины, Артем Качер и Миша Марвин, Илья Глинников и Дарья Янина, Виктория Дайнеко и Беркели Овезов.

Ранее Moneyken пожаловался Ольге Бузовой и Михаилу Галустяну на испытания в «Сокровищах императора».

 
