Овечкин рассказал, что будет делать после последней игры в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Овечкин намерен в ближайшее время вылететь в Москву
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после прошедшего матча регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс» заявил, что намерен вскоре вернуться в Россию. Об этом сообщила журналистка Сэмми Сильбер в Х.

По ее словам, россиянин проведет ближайшие две недели в Америке, после чего вместе с семьей вернется в Россию. После этого состоится командное совещание «Вашингтона», а затем хоккеист обсудит с менеджентом клуба и его владельцем вопрос о подписании нового контракта на будущий сезон.

В сезоне-2025/26 40-летний форвард провел все 82 игры, в которых набрал 64 балла за результативность (32 гола + 32 ассиста).

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

