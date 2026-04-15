Мужчина ранен в результате атаки дрона в Белгородской области

В Белгородской области мужчина ранен при взрыве дрона ВСУ

В белгородском селе Грузское от детонации беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Попутным транспортом пострадавший доставлен в Борисовскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения ноги», — написал глава Белгородской области.

Для проведения дальнейшего обследования и лечения пострадавший будет доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода, добавил Гладков.

До этого он сообщал, что в городе Грайворон при отражении атаки вражеского дрона ранен боец «Орлана». По словам главы региона, «сослуживцы доставили мужчину со множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и ног в Грайворонскую ЦРБ».

В этот же день жительница Грайворона пострадала в результате детонации дрона ВСУ. Она получила касательное осколочное ранение уха и баротравму, но от госпитализации отказалась.

