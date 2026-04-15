Британия передает Украине «крупнейший в истории» пакет БПЛА

Великобритания передаст Украине «крупнейший в истории» пакет БПЛА, включающий более 120 тысяч дронов с передовыми технологиями на поле боя. Заявление опубликовано на сайте правительства Соединенного Королевства.

«Великобритания объявила о крупнейшей в истории поставке беспилотников Украине, в рамках которой в этом году будет поставлено не менее 120 000 дронов, что будет способствовать экономическому росту и созданию рабочих мест по всей стране», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что крупнейший в своем роде пакет из когда-либо поставленных Великобританией, будет включать тысячи ударных беспилотников большой дальности, разведывательных беспилотников, беспилотников для логистических операций и морских средств обеспечения, которые уже доказали свою боеспособность на линии фронта в Украине.

Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что Лондон наращивает свои усилия и передает Украине «рекордное число беспилотников». По его словам, это предоставит ВСУ возможности для защиты и противодействия «агрессии».

«В последние недели внимание Путина приковано к Ближнему Востоку, и он хочет отвлечь нас, но украинцы продолжают бороться с огромным мужеством, и ничто не отвлечет нас от того, чтобы оставаться с ними до тех пор, пока не будет достигнут мир», — заявил Хили.

До этого министр обороны Украины Михаил Федоров провел телефонный разговор с немецким коллегой Борисом Писториусом, в ходе которого стороны обсудили совместные проекты, в том числе перспективы сотрудничества в сфере лазерного оружия. Стороны затронули усиление систем ПВО, а также дополнительное финансирование по производству дальнобойных дронов.

