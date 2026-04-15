В Литве сочли оскорбительными слова Лукашенко о литовцах

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Литовское издание Delfi назвало оскорбительными слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о литовцах. Об этом журналисты сообщили в Telegram-канале портала.

14 апреля в ходе совещания в Краснополье по социально-экономическому развитию юго-востока Могилевской области белорусский лидер отчитывал подчиненных, которые не выполнили его поручения.

«И политическая какая выгода [от роста экономических показателей]: нос утерли этим лабусам и прочим мудакам», — сказал Лукашенко.

Издание Delfi, комментируя слова политика, напомнило, что лабус — оскорбительное наименование литовцев, распространенное в советские годы. Оно происходит от литовского слова «labas» («здравствуйте»).

В конце марта зарегистрированные в Литве и Польше грузовики смогли покинуть Белоруссию по распоряжению главы республики Александра Лукашенко. Речь идет о почти 2 тысячах автомобилей, которые были задержаны в стране осенью 2025 года в связи с «недружественными действиями Литвы». Белорусский лидер принял решение об их выезде по просьбе польских и литовских грузоперевозчиков, оставшихся без машин.

Ранее президент Литвы выразил недовольство присутствием Белоруссии в «Совете мира».

 
