Стало известно, когда Молдавия выйдет из СНГ

РИА Новости

Молдавия официально выйдет из Содружества Независимых Государств (СНГ) в апреле 2027 года, уведомление уже отправлено. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел республики Михай Попшой, передает ТАСС.

«После подписания решений о денонсации соглашений, 8 апреля было направлено уведомление в секретариат в Минске, и мы получили подтверждение о его получении», — сказал он.

Глава МИД Молдавии уточнил, что республика должна покинуть СНГ через год, то есть 8 апреля 2027 года.

В марте парламент Молдавии предварительно одобрил проекты о денонсации соглашения о создании СНГ и устава организации. Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявлял, что официальный выход республики из организации потребует чуть более года. 2 апреля оппозиционные фракции призывали к исключению вопроса о денонсации договоров из повестки дня, однако правящая партия «Действие и солидарность» отклонила это предложение.

С 2022 года Молдавия фактически не участвует в мероприятиях СНГ, членом которой формально остается. Власти страны неоднократно заявляли о приоритете переориентации экспортных потоков на западноевропейские рынки. Именно тогда впервые прозвучали заявления о необходимости аннулирования ряда соглашений, заключенных в рамках СНГ.

Ранее глава МИД Украины рассказал о «разрыве последних связей» с СНГ.

 
