Хирург перепутал органы и вырезал пациенту печень вместо селезенки

Врача из США отправили под суд после того, как он провел операцию не на том органе. Об этом сообщает APNews.

По версии следствия, хирург должен был провести операцию по удалению селезенки, но перепутал органы и избавился от печени. В результате 70-летний пациент потерял большое количество крови, спасти его медики не смогли.

После того, как об инциденте стало известно, специалист добровольно отказался от медицинской лицензии.

Подобный случай произошел в штате Миннесота. У 80 летней пенсионерки диагностировали разрыв селезенки, были показания по удалению этого органа.

Однако во время операции хирург удалил почку. При этом в выписке он отметил, что удалил именно селезенку, но обследование, сделанное после вмешательства, это не подтвердило.

Позже у женщины диагностировали болезнь почек, и она надеется добиться компенсации за халатность специалиста.

