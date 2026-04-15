В Госдуме призвали укрепить контрразведку после атаки БПЛА на Стерлитамак

России после атаки беспилоткнами на город Стерлитамак в Башкирии необходимо укрепить действия контрразведки для борьбы с украинскими нацистскими ячейками, запускающими с территории России БПЛА по населенным пунктам. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета по обороне Андрей Колесник.

«[Надо] усиливать контрразведывательный режим обязать. Скорее всего, это могли на фурах привезти. Кто-то крыло привез, кто-то часть двигателя, где где-то собрали, по частям привезли, здесь собрали, и вот из разных мест атакуют с мобильных платформ. К сожалению, так бывает. Мы находимся в состоянии специальной военной операции и воюем с террористическим государством. Собственно, границ там не видит никаких, но надо в эти границы их загнать. Надо производить уничтожение тех людей в нацистских ячейках», — подчеркнул он.

Военный летчик Владимир Попов заявлял «Газете.Ru», что завербованные Украиной россияне могли запустить беспилотники по городу Стерлитамак в Башкирии.

Глава республики Башкортостан Радий Хабиров ранее сообщил о том, что республика подверглась атаке украинских беспилотников: дежурные ПВО сбили сбили несколько дронов над промышленной зоной в Стерлитамаке. Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий города.

