В Госдуме решили помочь россиянам с мигренью

Депутат Панеш: необходимо обеспечить пациентов с мигренью бесплатными лекарствами
Миллионы россиян не могут получить лекарства от тяжелых форм мигрени из-за их высокой стоимости и отсутствия этих препаратов в системе ОМС. Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш в беседе с Life.ru, предложил изменить сложившуюся ситуацию.

По его словам, препараты на основе моноклональных антител, позволяющие контролировать приступы мигрени недоступны из-за их высокой стоимости и отсутствия государственной поддержки.

»... люди оказываются вне системы государственной поддержки, хотя речь идет о значимом социально-экономическом факторе, влияющем на производительность труда и качество жизни миллионов граждан», — подчеркнул Панеш, уточнив, что от мигрени страдают 15% населения, а пик заболеваемости приходится на а наиболее экономически активный возрастной период — от 18 до 49 лет.

Депутат отметил, что при хронической форме заболевания, когда головная боль возникает более 15 дней в месяц, человек становится практически нетрудоспособным.

До этого медики британской благотворительной организации The Brain Tumour Charity предупредили, что головная боль, связанная с опухолью мозга, обычно не проходит после приема обезболивающих и может усиливаться по утрам или при наклонах головы. По их словам, такие головные боли часто сопровождаются симптомами, связанными с повышением внутричерепного давления. Среди них — необъяснимые приступы тошноты и рвоты, а также головокружение.

Ранее врач объяснил, как самостоятельно определить причину головной боли.

 
