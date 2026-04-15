При атаке БПЛА на промзону Стерлитамака погиб водитель

В Стерлитамаке при атаке украинских дронов погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Глава республики выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать его семье всю необходимую помощь.

Сегодня утром Башкортостан атаковали беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ): дежурные ПВО сбили сбили несколько дронов над промышленной зоной в Стерлитамаке. Их обломки упали на территории одного из предприятий города. Начался пожар. Во время удара в цехе предприятия находились пять человек, они не пострадали.

Как утверждает Telegram-канал SHOT, украинские военные использовали для атаки четыре дрона-камикадзе типа «Лютый». Местные жители сообщали, что утром в Стерлитамаке были слышны звуки, похожие на взрывы.

Ранее в Минобороны назвали количество сбитых за ночь беспилотников ВСУ.