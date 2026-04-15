При атаке БПЛА на промзону Стерлитамака погиб водитель

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Хабиров: из-за атаки БПЛА на промзону Стерлитамака погиб водитель пожарной охраны
Николай Хижняк/РИА Новости

В Стерлитамаке при атаке украинских дронов погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Глава республики выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать его семье всю необходимую помощь.

Сегодня утром Башкортостан атаковали беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ): дежурные ПВО сбили сбили несколько дронов над промышленной зоной в Стерлитамаке. Их обломки упали на территории одного из предприятий города. Начался пожар. Во время удара в цехе предприятия находились пять человек, они не пострадали.

Как утверждает Telegram-канал SHOT, украинские военные использовали для атаки четыре дрона-камикадзе типа «Лютый». Местные жители сообщали, что утром в Стерлитамаке были слышны звуки, похожие на взрывы.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!