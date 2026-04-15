Жидковский объявил «бьюти-войну» своему конкуренту

Mash: Жидковский подал в суд на конкурента из-за названия Telegram-каналов
Блогер Алексей Жидковский обратился в суд и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на своего конкурента по имени Никита Н. Поводом для обращения стала «потеря прибыли» из-за того, что названия их Telegram-каналов созвучны, пишет Mash.

По данным издания, существует два Telegram-канала. У Жидковского он называется «Роскошь бутиков». В свою очередь Никита Н. выбрал название «Роскошь бьютиков». В Mash сообщили, что сначала Жидковский попытался разобраться в ситуации в личных сообщениях, потребовав от оппонента сменить название.

Однако второй блогер не захотел выполнять это требование, объяснив, что «бутик» — это магазин, а «бьютик» — неологизм, образованный от английского слова beauty. В связи с чем смысловая нагрузка разная, утверждает Никита.

Не сумев договориться мирным путем, Жидковский, по информации Mash, объявил своему конкуренту «бьюти-войну». Он обратился в суд с требованием взыскать с оппонента 5 млн рублей, а также в ФАС. Известно, что антимонопольщики встали на сторону Жидковского.

Официальных комментариев от самих блогеров или их представителей и юристов не поступало.

Ранее Жидковский рассказал о требованиях к жене.

 
