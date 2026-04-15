Педофил 13 лет насиловал детей и получил 438 лет тюрьмы

В США педофила, насиловавшего детей 13 лет, отправили в тюрьму на 438 лет

В США вынесли приговор 36-летнему мужчине, который насиловал разных детей на протяжении 13 лет. Об этом сообщает New York Post.

Мэтью Коди Болл совершал свои преступления с 2011 года. На протяжении 13 лет он совершал нападения на беспомощных детей, младшему из которых едва исполнилось четыре года. Преступления происходили на территории двух штатов — Теннесси и Техаса.

О происходившем стало известно благодаря десятилетней девочке, которая не побоялась рассказать взрослым о домогательствах. Позже к делу присоединились заявления еще пятерых пострадавших — всего жертвами стали шесть детей. Удалось выявить девять случаев изнасилования и другие сексуализированные преступления против детей.

Присяжным хватило всего 20 минут, чтобы единогласно признать Болла виновным. Судья назначил мужчине 438 лет тюрьмы без возможности условно-досрочного освобождения.

