Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Педофил 13 лет насиловал детей и получил 438 лет тюрьмы

В США педофила, насиловавшего детей 13 лет, отправили в тюрьму на 438 лет
Shutterstock

В США вынесли приговор 36-летнему мужчине, который насиловал разных детей на протяжении 13 лет. Об этом сообщает New York Post.

Мэтью Коди Болл совершал свои преступления с 2011 года. На протяжении 13 лет он совершал нападения на беспомощных детей, младшему из которых едва исполнилось четыре года. Преступления происходили на территории двух штатов — Теннесси и Техаса.

О происходившем стало известно благодаря десятилетней девочке, которая не побоялась рассказать взрослым о домогательствах. Позже к делу присоединились заявления еще пятерых пострадавших — всего жертвами стали шесть детей. Удалось выявить девять случаев изнасилования и другие сексуализированные преступления против детей.

Присяжным хватило всего 20 минут, чтобы единогласно признать Болла виновным. Судья назначил мужчине 438 лет тюрьмы без возможности условно-досрочного освобождения.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!