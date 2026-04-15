Трамп заявил о возможности скорого достижения «конечного результата» в войне с Ираном

США могут достичь «конечного результата» в конфликте с Ираном довольно скоро. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

«Я думаю, что у нас все получается очень хорошо, но важно только то, каков будет конечный результат, и, возможно, он будет достигнут довольно скоро», — сказал он.

11 апреля в Исламабаде прошли переговоры между США и Ираном, на которых обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранской ядерной программы, снятия санкций и окончания боевых действий. По их итогам Тереган отказался выполнять требования Вашингтона по ограничению обогащения урана и разблокировке Ормузского пролива. Стороны договорились провести новую встречу 16 апреля.

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в рамках которого стороны обсудили ситуацию в регионе и прошедшие переговоры. Путин выразил готовность содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что власти Ирана хотят разработать особый режим для Ормузского пролива.

 
