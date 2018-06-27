Восемь человек пострадали в ДТП с пьяным водителем под Красноярском

В аварии с участием двух рейсовых автобусов, спровоцированной водителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, в городе Минусинске Красноярского края пострадали восемь человек, сообщил источник в региональных экстренных службах, передает РИА «Новости».

«По предварительным данным, пострадали восемь человек, из них двое несовершеннолетних 2002 и 2003 годов рождения. Они доставлены в больницу. По предварительным данным, водитель иномарки был пьян», — сказал источник.

Сообщается, что в результате столкновения автобусов один из них перевернулся. ДТП произошло утром 27 июня, по предварительным данным, водитель Mitsubishi Colt ехал по второстепенной дороге, выехал на перекресток и, не уступив дорогу двум рейсовым автобусам, которые шли по главной, спровоцировал аварию.