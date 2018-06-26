Harley-Davidson перенесли производство в Европу из-за Трампа

Компания Harley Davidson заявила о переносе части производства из США в Европу из-за решения американского президента Дональда Трампа ввести пошлины на сталь и алюминий. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ответные тарифы Евросоюза могут обойтись компании в $90-$100 млрд в год.

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«Harley-Davidson полагает, что огромный рост стоимости, если он перейдет на дилеров и розничных клиентов, окажет долгосрочное негативное влияние на бизнес компании в регионах», — говорится в сообщении.

По данным агентства, компания планирует увеличить продажи мотоциклов за рубежом до 50% от объема выпускаемой продукции с 43% в настоящий момент.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал все страны избавиться от торговых пошлин.