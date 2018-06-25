На Украине в ДТП погибли три человека
В Днепропетровской области при столкновении легкового автомобиля с опорой внешнего освещения погибли три человека. Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.
По данным ведомства, авария произошла на трассе Днепр — Кобыляки.
Как отмечается, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в опору внешнего освещения.
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Ранее сообщалось, что в Киевской области в результате ДТП с участием автобуса и грузовика погибли два человека.
Как отмечалось, ДТП произошло из-за того, что грузовой автомобиль выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом.