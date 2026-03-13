Стало известно, сколько беспилотников ВСУ потеряли за прошедшую неделю

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю перехватили и уничтожили более 2600 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также десятки бомб и снарядов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Сбиты <...> 30 управляемых авиационных бомб, 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2650 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

Также, по данным ведомства, российские военнослужащие избавились от двух крылатых ракет Storm Shadow, выпущенных ВСУ. Эти ракеты производит Великобритания.

Утром 13 марта в Минобороны РФ рассказали, что дежурные средства ПВО ночью ликвидировали 176 украинских дронов самолетного типа над территорией страны. Больше всего целей — 80 — нейтрализовали в Крыму. В Адыгее сбили еще 29 беспилотников, в Краснодарском крае — 25, над акваторией Азовского моря — 18. Семь летательных аппаратов перехватили в Ростовской области, пять — в Курской области, три — в Ставропольском крае, по два — над акваторией Черного моря и в Брянской области. В Белгородской, Волгоградской, Астраханской и Липецкой областях, а также в Татарстане уничтожили по одному дрону.

