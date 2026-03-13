Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Стало известно, сколько беспилотников ВСУ потеряли за прошедшую неделю

Минобороны РФ: средства ПВО за неделю уничтожили более 2600 украинских дронов
Evgeniy Maloletka/AP

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю перехватили и уничтожили более 2600 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также десятки бомб и снарядов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Сбиты <...> 30 управляемых авиационных бомб, 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2650 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

Также, по данным ведомства, российские военнослужащие избавились от двух крылатых ракет Storm Shadow, выпущенных ВСУ. Эти ракеты производит Великобритания.

Утром 13 марта в Минобороны РФ рассказали, что дежурные средства ПВО ночью ликвидировали 176 украинских дронов самолетного типа над территорией страны. Больше всего целей — 80 — нейтрализовали в Крыму. В Адыгее сбили еще 29 беспилотников, в Краснодарском крае — 25, над акваторией Азовского моря — 18. Семь летательных аппаратов перехватили в Ростовской области, пять — в Курской области, три — в Ставропольском крае, по два — над акваторией Черного моря и в Брянской области. В Белгородской, Волгоградской, Астраханской и Липецкой областях, а также в Татарстане уничтожили по одному дрону.

Ранее российский военный рассказал, как в зоне боевых действий защищают танки от беспилотников ВСУ.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!