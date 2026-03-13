Размер шрифта
Богдан Титомир завел роман с замужней оперной певицей: «Она ведется»

Певец Титомир дал повод для слухов о романе с замужней певицей Павловой на съемках шоу
Телеканал «Пятница!»

Певец и композитор Богдан Титомир завел роман с замужней оперной певицей Натальей Павловой. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Пятница!».

В новом выпуске шоу «Выживалити» Титомир, рассказали представители канала, проявил чувства певице — в один из вечеров пара уединилась в комнате, где их объятия закончились поцелуем. Комментируя случившееся, 58-летний Титомир предложил переименовать проект в «Кайфовалити».

«Если раньше это был прикол, то сейчас Богдан действительно пытается подкатить к Наташе, а она ведется», — прокомментировал эти отношения другой участник шоу, боец Артем Тарасов.

Известно, что 43-летняя Наталья Павлова замужем за солистом Мариинского театра Андреем Серовым, супруги воспитывают сына.

Титомир холост. В разные годы ему приписывали романы с моделью Софьей Рудьевой, солисткой группы «Бархат» Анной Игошиной и актрисой Еленой Кондулайнен.

