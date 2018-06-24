Автомобиль пробил защитный барьер и въехал на авиабазу в Греции

Автомобиль въехал на авиабазу Декелия в афинском районе Татой, пробив защитный барьер. Об этом сообщает портал Athens Voice Online.

Инцидент произошел вечером 23 июня. Неизвестный мужчина за рулем автомобиля въехал в защитный барьер авиабазы, после чего попал на ее территорию. Там он продолжил ездить по базе ВВС Греции, не предпринимая других действий.

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Позднее полиция задержала мужчину. К настоящему моменту его мотивы неизвестны.

Ранее сообщалось, что молния ударила в междугородний автобус на севере Греции, он сгорел целиком.