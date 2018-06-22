Мотоциклист врезался в остановку на Дмитровском шоссе в Москве

На Дмитровском шоссе мотоциклист врезался в остановку общественного транспорта, передает агентство «Москва» информацию от источника в правоохранительных органах.

«Мужчина на мотоцикле BMW на Дмитровском шоссе в районе д. 13 врезался в остановку общественного транспорта», — сказал источник.

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Он отметил, что мотоциклист также задел стоявший неподалеку автомобиль Hyundai. Сообщается, что водитель мотоцикла получил травмы, в данный момент его осматривают врачи «скорой помощи».

По информации источника, никто кроме мотоциклиста ранений не получил.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке столицы водитель мотоцикла марки Honda сбил 12-летнего мальчика.