Сечин рассказал, что повлияло на рост цен на бензин

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что на рост цен на бензин повлияли три фактора. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первой причиной глава компании назвал девальвацию рубля.

«Если у вас раньше доллар стоил 30 руб, то теперь – 64 руб. <…> Компания не может ничего сделать, чтобы этого фактора не было, он уже существует», — сказал Сечин.

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Вторым фактором является рост мировых цен на нефть, которые с конца прошлого года выросли почти на четверть.

Третьей причиной роста цен Сечин назвал непривлекательность переработки в стране, поскольку нефтепереработка вынуждена брать на себя расходы по сдерживанию цен в розничном секторе.

Ранее ФАС сообщила о снижении цен на бензин.