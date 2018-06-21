В огненном ДТП на Кутузовском проспекте с участием пяти машин погибли два человека
В столице при столкновении пяти автомобилей на Кутузовском проспекте погибли два человека, еще двое получили травмы, передает агентство «Москва» сообщение источника в правоохранительных органах.
«В районе д. 24 на Кутузовском проспекте произошло столкновение пяти автомобилей», — сказал источник.
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Он отметил, что в результате аварии одна из машин загорелась. В ДТП погибли два человека, еще двое получили травмы.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины происшествия.
Ранее сообщалось, что в Москве при аварии рейсового автобуса и джипа пострадали семь человек. Из-за ДТП травмы получили семь человек, двое пострадали во внедорожнике и еще пять в автобусе.