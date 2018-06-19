Собянин поручил убрать турникеты из всего наземного транспорта

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил отменить турникеты на всем наземном транспорте столицы. Такое решение было принято на заседании президиума правительства Москвы, сообщает портал мэра Москвы.

Как отмечается, впервые турникеты появились в Зеленограде в 2001 году, позднее распространившись на другие маршруты Мосгортранса.

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«Турникеты были эффективны в борьбе с безбилетниками, но значительно снижали скорость движения и комфорт пассажиров. К началу 2018 года стало очевидно, что недостатки системы турникетов серьезно перевешивают ее преимущества», — отмечается в публикации.

Турникеты на всем общественном транспорте Москвы обещают убрать до 1 сентября.

Ранее стало известно, что с 16 июня все трамваи в Москве лишились турникетов.

В мэрии уверяют, что это позволяет пассажирам сократить время в пути в среднем на 5–15 минут.