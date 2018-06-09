В Хабаровском крае при столкновении двух автомобилей пострадали девять человек

Главный врач центра медицины катастроф Хабаровского края Павел Курнявка заявил, что при столкновении двух машин в Хабаровском крае пострадали девять человек, шестеро из них госпитализированы, передает РИА «Новости».

«При ДТП в районе поселка Лидога пострадали девять человек, из них двое детей шести и восьми лет. Работали три бригады скорой помощи Троицкой центральной районной больницы, одна из них реанимационная», — сказал Курнявка.

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Он отметил, что одну из пострадавших срочно прооперировали в троицкой больнице. Еще семерых отправили вертолетом в Хабаровск во вторую краевую больницу. Там после осмотра домой отпустили женщину и ребенка.

Курнявка добавил, что никто из пострадавших не содержится в реанимации. Прооперированная женщина в данный момент находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае произошел взрыв газа в жилом доме, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.