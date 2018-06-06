Россияне назвали виновников роста цен на бензин

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос для выяснения отношения жителей России к увеличению цен на бензин. Результаты исследования представлены на сайте организации.

Отмечается, что увеличение цен на топливо заметили 84% опрошенных. При этом доля автовладельцев, которые обратили внимание на серьезный рост цен, составляет 79%.

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«Ухудшение своего материального положения из-за роста цен на топливо предполагают 83% опрошенных», — говорится в сообщении.

Уточняется, что водители автомобилей (51%) говорят о возникновении финансовых трудностей из-за повышения цен. При этом 66% респондентов объясняют рост цен экономической политикой страны.

Ответственными за текущую ситуацию россияне считают нефтяные компании (46%), правительство (40%) и владельцев автозаправочных станций (19%). Кроме того, 78% опрошенных ожидают дальнейшее увеличение цен на топливо.

Ранее сообщалось, что розничные цены на бензин в России в мае текущего года выросли на 5,6%.