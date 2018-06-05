Водитель из Хабаровска сбил жену после ссоры и попал на видео

Житель Хабаровска за рулем автомобиля сбил свою жену после ссоры, сообщили представители ГИБДД Хабаровского края, на него был составлен протокол, передает РИА «Новости».

«Такое происшествие зарегистрировано. Это было 31 мая. Участники конфликта, действительно, супруги, которые поссорились. После наезда девушку отвезли в травмпункт, серьезных повреждений нет. На мужчину составлен протокол за нарушение правил дорожного движения», — заявили в ГИБДД.

Видеозапись ДТП была опубликована в сети, на ней видно, как девушка выходит из автомобиля и направляется к тротуару через проезжую часть, после чего автомобиль совершает разворот и сбивает девушку. Сообщается, что жена не стала писать заявление по факту произошедшего. В момент составления протокола супруги помирились.