Эксперты назвали правильным предложение МВД отказаться от устаревшего знака «Шипы»

Ведущие автомобильные эксперты прокомментировали предложение МВД России отказаться от устаревшего, по мнению ведомства, знаков «Шипы» для автомобилей на шипованной резине. Так, член регионального отделения «Общероссийского народного фронта» Катерина Соловьева считает, что наклейка «Шипы» носит только информативный характер, при этом вычислять тормозной путь автомобиля он помочь никак не могу.

«Даже в период, когда по мнению МВД России данный знак был актуален, на него никто не ориентировался, — заявила «Газете.Ru» Соловьева. — Мне как водителю не понятно, какое значение имеет тормозной путь впереди идущего транспортного средства, если обязанность соблюдать дистанцию лежит на водителе транспортного средства, следующего позади. Потому что в любом случае, водитель мгновенно не может остановиться, и безопасная дистанция от тормозного пути с шипами и без шипов особо не отличается. Поэтому практического смысла особо у знака «Ш» нет».

Реклама

В свою очередь руководитель программы «Главная дорога» Илья Скрябин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что глава ГИБДД России Михаил Черников не раз называл знак «Шипы» «устаревшим», а норма эта была принята лишь потому, что в Госавтоинспекции «не уследили».

«Мы пытались найти реальных водителей, которых оштрафовали за отсутствие знака «Ш», но сделать нам это не удалось, — сказал Скрябин «Газете.Ru». — На заседаниях ГИБДД, постоянно говорили, что эта мера давно устарела и глава ГИБДД России Михаил Черников обещал ее отменить. Осталось только дождаться, когда это произойдет, потому что на это может уйти довольно много времени. Такую норму ввели потому, что ГАИ не уследило, вот и устаревшая норма «проскочила».

Ранее сообщалось, что в МВД России предложили снять с водителей обязанность устанавливать опознавательный знак «Шипы» на автомобили с шипованной резиной.

Указанная обязанность для водителей заработала совсем недавно — поправки в ПДД, обязывающие при использовании зимней резины размещать на задней части транспортного средства знак «Шипы», были приняты 4 апреля 2017 года. За отсутствие наклейки в отношении водителя может быть вынесено предупреждение или административный штраф в размере пятисот рублей.