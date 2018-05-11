Мотоциклист сбил 12-летнего ребенка на северо-востоке Москвы

Руководитель пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел по Москве Юрий Титов сообщил, что на северо-востоке столицы водитель мотоцикла марки Honda сбил 12-летнего мальчика, передает агентство городских новостей «Москва».

«В районе д. 13 на Алтуфьевском шоссе водитель мотоцикла марки Honda совершил наезд на 12-летнего мальчика. Пострадавшему оказана медицинская помощь. В настоящее время время устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сказал Титов.

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Как сообщил источник в экстренных службах, ребенок был сбит в тот момент, когда ехал на своем самокате по пешеходному переходу.

Ранее сообщалось, что в Москве на 14 пешеходных переходах появились надписи, напоминающие о правилах безопасности.