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Кантемир Балагов снимет фильм на английском языке о кабардинских эмигрантах в США

Режиссер Кантемир Балагов снимет фильм «Butterfly Jam» про эмигрантов в Нью-Джерси

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Режиссер Кантемир Балагов готовит фильм «Butterfly Jam» про общину кабардинских эмигрантов в США. Об этом пишет Deadline.

По данным СМИ, фильм будет снят на английском языке и посвящен взаимоотношениям отца и сына в общине кабардинских эмигрантов в Нью-Джерси. Изначально фильм должен был называться «Моника», но Балагов решил сменить название картины.

Балагов дебютировал в качестве режиссера в 2017 году. Он снял полнометражный фильм «Теснота». Картину показали на Каннском фестивале. Кинематографист получил за нее награду Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ в программе «Особый взгляд».

В 2019 году Балагов показал на Каннском фестивале свой второй фильм «Дылда». Картина получила приз за лучшую режиссуру. В том же году Россия выдвигала фильм на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В 2021 году стало известно, что Балагов срежиссирует пилотные эпизоды по игре The Last of Us. Позже режиссер ушел из проекта из-за творческих разногласий с шоураннерами.

Ранее Андрей Губин отказался выступать на своем творческом вечере из-за проблем со здоровьем.

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