В Ульяновске задержали водителя, сбившего ребенка на переходе
В Ульяновске сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать водителя, которого подозревают в том, что он насмерть сбил ребенка на регулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Задержан предполагаемый водитель, это 24-летняя девушка. Сейчас с ней работают следователи», — рассказал источник.
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Как отмечается, в настоящее время возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК России.
Максимальное наказание по статье может достигать пять лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Ульяновске легковой автомобиль насмерть сбил ребенка на переходе и уехал.