На юго-востоке Москвы троллейбус с пассажирами врезался в столб

На юго-западе Москвы в результате ДТП с троллейбусом четыре пассажира получили ушибы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Мосгортранса.

«Сегодня около 08.30 в районе дома 73 по Профсоюзной улице троллейбус маршрута №72 совершил наезд на мачту городского освещения. В результате случившегося ушибы получили четыре пассажира общественного транспорта, они обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, а движение транспорта осуществляется по расписанию.

Ранее в Москве водитель «скорой помощи» торопился доставить пациента в больницу, из-за чего столкнулся с легковым автомобилем и задел троллейбус.