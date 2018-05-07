На Украине поблагодарили Россию за Крымский мост

Украинский журналист Матвей Ганапольский поблагодарил Россию за строительство Крымского моста. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Они сейчас строят Крымский мост. Ну, спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом», — заявил Ганапольский.

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Он также добавил, что не видит проблем в появлении моста, поскольку он строился за счет России.

Ранее сообщалось, что на Украине предложили отобрать Крымский мост в качестве «контрибуции».

Как отмечалось, в Верховной раде посчитали, что Россия якобы должна передать мост «консорциуму» в виде компенсации.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.