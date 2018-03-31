В аварии под Саратовом погибли четыре человека

Пресс-секретарь областного управления ГИБДД Екатерина Конопелько сообщила, что при столкновении двух легковых автомобилей в Марксовском районе Саратовской области погибли четыре человека, передает РИА «Новости».

Сообщается, что в пятницу, 30 марта, во второй половине дня на трассе в районе села Бородаевка произошло лобовое столкновение Renault Sandero и ВАЗ-2109. В обоих автомобилях ехали по четыре человека. Водитель ВАЗа и его пассажир, а также пассажир Renault погибли на месте.

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«Пассажирка ВАЗ-2109 57 лет скончалась в лечебном учреждении (таким образом количество жертв возросло до четырех — «Газета.Ru»). Также в больницу госпитализирован 63-летний водитель Renault», — сказала Конопелько.

По предварительным данным, водитель Renault не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение.

В январе сообщалось, что под Саратовом в ДТП с грузовиком погибли четыре человека.