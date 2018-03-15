СМИ рассказали о нововведениях в дорожной разметке

Новый ГОСТ дорожной разметки внедрит желтые и синие полосы на дорогах. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Документ ГОСТ Р 51256–2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» утвержден Росстандартом и вступит в силу 1 июня 2018 года.

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Согласно нему, все основные виды дорожной разметки, разделяющей потоки и полосы движения, могут быть как белого, так и желтого цвета. Помимо этого, вводится и синий цвет — в него могут быть выкрашены прерывистые линии, используемые для направления движения на перекрестках.

Также документом официально вводится разметка типа «вафельница», в которой запрещено стоять, если впереди затор.

Газета со ссылкой на ЦОДД указывает, что даже оперативное внесение изменений в документы не гарантирует, что в 2018 году в столице появится новая разметка. Это связано с тем, что принятые решения должны пройти через ряд инстанций, после чего документ попадает к исполнителю — ГБУ «Автомобильные дороги».

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о «вафельной разметке».