Сбивший мать с ребенком водитель госпитализирован с сердечным приступом в Ставрополье

В Ставропольском крае в поселке Подкумок мать и шестилетний ребенок попали под колеса автомобиля, переходя дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УГИБДД по региону.

Днем водитель «Лады Ларгус» сбил мать и дочь, которые переходили проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его непосредственной видимости. Женщину с ушибами и травмами доставили в больницу. Ее 6-летняя дочь находится в реанимации в состоянии комы. Водитель также доставлен в медицинское учреждение, так как из-за переживаний у него случился сердечный приступ.

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«За рулем находился 62-летний житель Ессентуков, который злостным нарушителем ПДД не является. После ДТП из-за переживаний у водителя случился сердечный приступ, он также госпитализирован», — говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее иномарка совершила наезд на пешехода в Москве, от полученных травм пострадавший скончался.