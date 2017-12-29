Ликсутов: число перекрытий для проезда чиновников за последние годы резко сократилось

В Москве за последние годы значительно сократилось количество перекрытий ради проезда чиновников заметно сократилось. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал вице-мэр Москвы по транспортным вопросам Максим Ликсутов.

«Что касается проездов чиновников: могу сказать, что за то время, что я работаю в Департаменте транспорта Москвы, то есть уже шесть лет, количество так называемых спецпроездов серьезным образом сократилось, - заявил чиновник. - Поэтому говорить о том, что из-за этого есть какие-то заметные проблемы, я не могу. Сейчас они носят очень деликатный характер, их крайне мало. Всей информацией по городским перекрытиям мы делимся сразу, через нашу систему взаимодействия с «Яндексом», работаем с сервисом Google, c Mail.ru – отдаем им эти данные в открытом режиме. Они могут увидеть это у себя на картографических сервисах и могут эту информацию использовать.

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При этом он отметил, что перекрытия движения при визите иностранных делегаций обусловлены столичным статусом города и международными соглашениями.

С полной версией интервью Максима Ликсутова можно ознакомиться здесь.