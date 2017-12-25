В ГАЗ допустили, что водитель наехавшего на людей автобуса не пытался тормозить

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«Группа ГАЗ» провела предварительный анализ наезда автобуса на пешеходов у метро «Славянский бульвар» в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что автобус ЛИАЗ-5292.60 был оснащен тормозной системой с двумя уровнями резервирования при отказе.

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По данным анализа, на начало движения колеса автобуса были вывернуты вправо.

«Предварительный анализ деталей происшествия показывает, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования», — говорится в сообщении.

Также в «Группе ГАЗ» предположили, что водитель не задействовал ни одну из тормозных систем автобуса.

«При этом можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился», — отметили в компании.

Днем 25 декабря пассажирский автобус внезапно въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», в результате чего погибли четыре человека.

«Газета.Ru» собрала подробности инцидента.