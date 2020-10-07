Трое погибших: в Дагестане произошло ДТП со школьным автобусом

При столкновении школьного микроавтобуса с «Газелью», двумя грузовиками «КамАЗ», двумя фурами и легковой «Лада Веста» днем 7 октября в Кизлярском районе Дагестана на 339-м километре автодороги «Кавказ» погибли три человека, еще девять получили травмы, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

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«Погибшие — две женщины, один мужчина. Пострадали восемь детей и один взрослый. Все, кто получил травмы, были госпитализированы», — цитирует ТАСС сообщение полиции.

Как указали в администрации Кизляра, дети ехали на тренировку из селения Караузек в районный центр.

При этом, дагестанская прокуратура сообщила, что в ДТП пострадали 10 человек. На месте работают правоохранители, в том числе — заместитель прокурора Кизляра.

«Прокуратурой республики организована проверка. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе о предрейсовом контроле технического состояния транспортных средств», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В то же время, в Центральной городской больнице Кизляра сообщили, что у них госпитализированы 13 участников ДТП, среди которых — девять детей, причем, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

В прошлом месяце в британском городе Винчестер двухэтажный автобус, развозящий учеников средней школы Генри Бофорта, снес крышу, врезавшись в мост.

В автобусе находились дети 11-16 лет. Родители утверждали, что водитель не был знаком с маршрутом, поэтому не рассчитал высоту старинного железнодорожного моста, под которым ехал впервые.

В итоге пятеро детей были доставлены в больницу с серьезными, но не опасными для жизни травмами, двое других были определены на стационарное лечение.

14-летний парень Джейк Коутс, сидевший на нижнем ярусе, был в ужасе, когда – сразу после удара — увидел дым, спускающийся со второго этажа.

«Когда я вышел из автобуса, я увидел, как люди выпрыгивают из задних окон. Подоспевшие водители ловили прыгающих детей», — цитирует The Sun слова школьника.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет по Нижегородской области задержал в качестве подозреваемого по уголовному делу 43-летнего Виктора Пильганова, который 7 декабря на автомобиле Toyota Highlander стал виновником ДТП, в котором пострадала группа из девяти школьников и двух сопровождавших женщин, одна из которых впоследствии кончалась в больнице.

Виктор Пильганов – сын генерал-майора юстиции Александра Пильганова, который с 2009 до 2014 года работал начальником Главного следственного управления МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла на улице Горького в самом центре Нижнего Новгорода. Автомобиль Пильганова с номером А888АА выехал на встречную полосу и врезался в Mitsubishi Outlander, которая от удара вылетела на тротуар, где организованной группой шли учащиеся девятого класса.

В сопровождении учителей они направлялись в находящийся неподалеку Театр юного зрителя (ТЮЗ), где шел спектакль «Горе от ума».

В итоге пострадали девять школьников в возрасте 14 — 15 лет. Все дети были доставлены в больницу. Троим из них была оказана хирургическая помощь.

Подростков сопровождали трое взрослых: два учителя и женщина — мать одного из школьников, она умерла в больнице от полученных травм.

«Задержанный после аварии водитель, которого ранее лишали прав за езду в нетрезвом виде, отказался от медицинского освидетельствования», — сообщало следствие.

Было заведено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Дело получило широкий общественный резонанс и материалы расследования передали в Следственный комитет, а глава региона Глеб Никитин распорядился оказать материальную помощь пострадавшим и семье погибшей.

Пильганова арестовали, в суде он рассказал, что в тот вечер сесть за руль его попросил отец, который в момент ДТП находился на пассажирском сиденье, передает RT.

Судебный процесс по этому делу в Нижегородском районном суде начался в сентябре, суд постановил взять фигуранта под стражу до 25 февраля 2021 года, передает информационный портал NN.Ru.