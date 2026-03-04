Размер шрифта
Депутаты уточнят правила проверки собственных доходов

Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Комиссия Государственной думы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов предложила уточнить основания для проверки этой информации. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В комиссии уточнили, что «сигналами» для проверки могут стать заявления от политических партий, публикации в СМИ, заявления правоохранительных органов и других структур о допущенных нарушениях со стороны депутатов.

Как отмечается, с учетом отказа от ежегодных деклараций подобные полномочия приобретают особую значимость, так как по итогам проверки депутат может быть лишен своего мандата.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательных ежегодных декларации о доходах чиновников. Согласно законодательной новелле, госслужащие освобождаются от обязанности ежегодно заполнять декларации о доходах и имуществе. При этом в рамках антикоррупционного законодательства чиновники должны отчитаться о доходах при поступлении на службу, назначении на должность, а также при возникновении установленных законом обстоятельств, например, при покупке имущества.

Ранее в антикоррупционном комитете ГД рассказали «Газете.Ru», зачем чиновников освободили от декларирования доходов.

 
