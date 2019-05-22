«Это сговор»: чем поплатился эксперт по делу «пьяного» мальчика

В Подмосковье Щелковский городской суд вынес решение по делу судмедэксперта Михаила Клейменова, который в 2017 году обнаружил алкоголь в крови шестилетнего ребенка, погибшего в результате ДТП. Суд признал его виновным в халатности и приговорил к 10 месяцам исправительных работ.

Как выяснило следствие, при отборе образцов крови в нарушение установленного порядка Клейменов использовал металлический черпак, что привело к загрязнению этих образцов, а также не было обеспечено их незамедлительное направление в судебно-химическую лабораторию. Эти нарушения привели к спиртовому брожению образцов крови и образованию в них ацетальдегида и этилового спирта в количестве 2,7%, выявленных при судебно-химическом исследовании.

Эти выводы Клейменова привели к тому, что в отношении родителей погибшего ребенка начались процессуальные проверки — их подозревали в спаивании сына. При этом независимые эксперты и врачи утверждали, что такая концентрация алкоголя в крови ребенка является смертельной и он не смог бы бегать во дворе в подобном состоянии.

Впоследствии была проведена повторная экспертиза, которая доказала, что Клейменов ошибся в своих выводах.

«Комплексная судебная экспертиза подтвердила, что у малолетнего на момент дорожно-транспортного происшествия алкогольное опьянение отсутствовало, ребенок был трезв. Обнаруженный при химическом исследовании образца его крови этиловый спирт возник посмертно», — пояснила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Отец погибшего ребенка Роман Шимко не согласен с приговором Клейменову. Прежде всего его не устраивает, что эксперта признали виновным в халатности, в то время как тот, уверен Шимко, участвовал в преступном сговоре, чтобы помочь виновнице ДТП избежать наказания.

«Мы настаиваем на том, что это сговор группы лиц. Единственным выгодоприобретателем этой экспертизы была именно виновница ДТП. Мы будем обжаловать не столько приговор, сколько все судебное следствие, которое шло в Щелковском суде», — приводит его слова «Business FM».

Он рассказал, что пропустил три заседания суда из-за болезни. За это время суд успел рассмотреть восемь томов уголовного дела. «За эти три заседания они сумели допросить Клейменова, а мы возлагали большие надежды на этот допрос, мы готовились. И после этого допроса у суда были бы все основания переквалифицировать халатность группы лиц», — пояснил Шимко.

Его также возмущает, что Клейменов был восстановлен в должности. Подобное решение суда он назвал издевательским. «Ну подумаешь, поработает он 10 месяцев дворником, но ведь этим вину не искупить. Самое-то страшное, что он после этого сможет вернуться к работе. Этакий санитар смерти, которому все сходит с рук», — сказал он в интервью сайту kp.ru.

Шимко намерен обжаловать приговор. Сам эксперт в суде продолжал настаивать на своей невиновности, утверждая, что мальчик на момент ДТП был пьян.

Адвокат Алексей Гавришев считает, что в данном случае халатность эксперта повлекла за собой тяжкие последствия. «Любой аккредитованный эксперт несет уголовную ответственность за информацию, которую он предоставляет следствию и суду. Суд установил, что обвиняемый совершил преступление — халатность. Но важно установить, на чем она основывалась: он просто перепутал пробирки, неправильно оценил информацию и т.д.

Бывает, что халатность эксперта не носит такой тяжелый характер, однако в данном случае речь шла о шестилетнем мальчике. Практически невероятно допустить, что ребенок действительно был пьян, однако эксперт сознательно предложил следствию эту версию.

На мой взгляд, в таком случае он должен был первым делом сам подумать — не ошибся ли он в своих выводах. Важно понимать, что любой суд оценивает доказательства по делу в их совокупности. В случае с делом о ДТП суд должен учесть кроме выводов эксперта об алкоголе в крови мальчика и другие факты: в какой семье он рос, привлекались ли раньше его родители за распитие алкоголя в общественных местах, что говорят о семье соседи и другие свидетели. Cчитаю, что наши суды слишком полагаются на выводы экспертиз и в результате выносят решение только на основании экспертных заключений, которых бывает недостаточно», — сообщил адвокат «Газете.Ru».

Говоря о намерениях Шимко обжаловать приговор, Гавришев отмечает, что его успех во многом зависит от общественного резонанса. «Если общественность осуждает такой легкий приговор эксперту, то у отца мальчика больше шансов добиться пересмотра дела. По крайней мере у меня как у адвоката подобное решение суда вызывает сомнение в его справедливости», — пояснил юрист.

Шестилетний мальчик погиб весной 2017 года в результате ДТП. Водитель Ольга Алисова сбила ребенка насмерть во дворе дома в подмосковном Железнодорожном. В ноябре того же года суд приговорил ее к трем годам колонии-поселения.