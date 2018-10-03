«Всем будет плохо»: водитель хотел взорвать Mercedes у Кремля

В среду, 3 октября, в Москве на Васильевском спуске водитель на Mercedes-Benz Gelandewagen с «красивыми» номерами 666 и регионом 25 (Приморский край) угрожал взорвать свой автомобиль.

Инцидент произошел днем, мужчина проехал на Красную площадь под запрещающий знак «кирпич». После этого автомобилиста остановили сотрудники полиции и водитель, не выходя из машины, заявил, что в ней находится взрывоопасный предмет. После этого он потребовал встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым.

«Если этого не случится, то всем будет плохо», — заявлял мужчина.

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Территорию Васильевского спуска оцепила полиция, приехала «скорая» и кинологи. В это время комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников начал вести переговоры с мужчиной. После беседы мужчина сдался сотрудникам полиции. В пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве пояснили, что на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Сегодня сотрудниками полиции был остановлен автомобиль, водитель которого в нарушение требований запрещающего дорожного знака выехал на площадь Васильевский спуск. Сотрудникам полиции мужчина сообщил, что в машине находится взрывоопасный предмет. На место оперативно прибыли представители руководства правоохранительных органов и экстренных служб. После беседы с ними мужчина сдался сотрудникам полиции. На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия.

В настоящий момент нарушитель доставлен в Отдел полиции «Китай-город», решается вопрос о проведении медико-психиатрической экспертизы задержанного и возбуждении уголовного дела», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СМИ, водителем Mercedes-Benz Gelandewagen оказался 41-летний уроженец Приморского края некий Дмитрий Шалай.

В сети появилось видео, как Mercedes-Benz Gelandewagen эвакуируют с территории Васильевского спуска. Также на кадрах видно, что на тротуаре стоит большой красный газовый баллон, который фотографируют сотрудники правоохранительных органов.

Примечательно, что в 2016 году Общественное телевидение Владивостока рассказывало об инциденте с участием мужчины с такими же именем и фамилией. Тогда он перекрыл проезд возле здания Фрунзенского РОВД во Владивостоке в результате чего образовалась многокилометровая пробка. Он назвал оставление автомобиля среди дороги акцией гражданского неповиновения. Мужчина требовал вернуть себе муляж огнестрельного оружия. После этого сотрудники полиции заявили, что вышло недоразумение, муляж прошел все необходимые проверки и в скором времени его вернут.

Площадь рядом с Кремлем нередко становилась местом различных происшествий с участием автомобилей. В сентября 2017 года мужчина уроженец Ростовской области хотел въехать в Кремль через Боровицкие ворота на автомобиле Mercedes. Он заявил, что хотел передать послание президенту России Владимиру Путину и «приехал для важного разговора», но был задержан сотрудниками ФСО.

Они оправили его на психиатрическую экспертизу, так как мужчина вел себя неадекватно. Речь его, по утверждению сотрудников ФСО, была путанной и странной.

В 2002 году житель села Погост Владимирской области по фамилии Зайцев пытался попасть в Кремль через Боровицкие ворота на «ВАЗ-2110» При этом он представился задержавшим его сотрудником Владимиром Путиным.

В свою очередь во времена правления президента Бориса Ельцина в ноябре 1998 года у Спасской башни свой автомобиль «Москвич» взорвал противник президента корреспондент газеты «Русская правда» Иван Орлов. Он скончался позже в следственном изоляторе.