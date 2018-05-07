Встретимся в суде: Мара хочет засудить ГИБДД

Скандально известная Мара Багдасарян, срок действия водительских прав которой был бессрочно приостановлен по состоянию здоровья, попросила вернуть удостоверение.

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В понедельник, как сообщила пресс-секретарь Дорогомиловского суда Москвы Анастасия Татаруля, девушка подала соответствующий иск к одному из подразделений столичной ГИБДД. По мнению девушки, Госавтоинспекция нарушает ее права и свободы – водительских прав она не лишена, их действие просто приостановлено. Она готова предоставить соответствующее медицинское заключение, что абсолютно здорова и никаких оснований для ограничения ее права на вождение машины нет.

«Мара предоставила документы об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством, - рассказала «Газете.Ru» пресс-секретарь Дорогомиловского суда. — В своем иске она требует вернуть ей права без ссылки на прошлогоднее решение Мосгорсуда и без сдачи каких-либо экзаменов».

Адвокат Багдасарян Давид Кемулария прокомментировать ситуацию «Газете.Ru» отказался. В ГИБДД Москвы оперативно прокомментировать «Газете.Ru» подачу иска не смогли и попросили прислать официальный запрос. Судебное заседание назначено на 18 мая.

«Шансы Мары близки к нулю»

«Она лишена права управления транспортным средством на основании медицинского заключения, которое свидетельствует о наличии у нее эпилепсии. Это неизлечимое заболевание. Во всяком случае, все эпилептики, даже те, которые находятся в стадии ремиссии, не могут получить водительское удостоверение. По той причине, что никогда никто не знает, когда приступ случится и никаких гарантий здесь быть не может,

- поясняет координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов.

В случае с Марой, она оспаривает этот диагноз и указывает на некую ошибочность выводов ГИБДД, которые лишили ее ВУ на основании справки, предоставленной ей же самой. Соответственно, здесь важный момент заключается даже не в том, права она или нет, а в процессуальных тонкостях, которые ГИБДД обязаны были соблюсти.

Возможно, что Мара Багдасарян с помощью своих юристов нашла изъяны в действиях ГИБДД, и сейчас будет на них давить. Это тактика любого водителя, которого лишили права управления: пытаются найти в документах и бумагах, какие-то изъяны, какие-то неточности и на основании этого объявить решение инспектора недействительным. Посмотрим, к сожалению или к счастью, у нас суды стоят не на стороне водителя,

Поскольку она выступает в роли обычного водителя, который обжалует процессуальные нарушения со стороны ГИБДД, то шансы ее крайне небольшие. Однако они могут быть увеличены за счет того, что у нее будут очень хорошие адвокаты и здесь есть некая вероятность того, что суд займет ее сторону».

Шкуматов отмечает, что во многих своих проблемах виновата сама Багдасарян, в том числе и в негативном восприятии своих поступков со стороны общества.

«Мне кажется, что Мара всех достала своим эпатажным поведением, правовым нигилизмом и общество на нее, на ее поступки реагирует достаточно негативно. Однако, если у нее получится доказать свою невиновность, то ей должны вернуть права, как обычному водителю, я подчеркну, не как Маре Багдасарян.

Закон должен применяться в отношении всех водителей одинаково. Если Мара докажет, что при принятии решения были допущены процессуальные неточности или какие-то другие моменты, то конечно ей необходимо вернуть удостоверение, как обычному водителю,

— заявил активист. — Я отношусь к любому водителю абсолютно хорошо до тех пор, пока человек не начинает переходить какие-то рамки разумного и я всегда оставляю человеку шанс на некое исправление, на осознание того, что он делал. И я думаю, что Мара такая же. К сожалению, наша система выбрала такую демонстративно жесткую политику и пытается воспитать Багдасарян наказанием. А с Марой надо дискутировать, ее надо убеждать. У них же целая философия стритрейсинга. С этим надо бороться не силовыми методами, а интеллектуальными. Или понимание придет с возрастом. Главное, чтобы она никого не убила к этому моменту».

Также в том, что шансов практически нет, согласен адвокат Тимур Маршани.

«Вернуть водительское удостоверение будет практически невозможно. Все иски, все обращения, все заявления, которые были поданы для оспаривания решения мирового судьи в части лишения ее права управления транспортным средством, были уже использованы самой заявительницей… Тем самым она практически реализовала все свое право и возможность на оспаривание решения суда в части лишения права управления автомобилем», — заявил адвокат в интервью «Пятому каналу».

Почему Мару лишили прав

Напомним, что Савеловский районный суд Москвы еще в марте прошлого года бессрочно лишил Багдасарян прав по состоянию здоровья. До этого Мара предоставила в суде медицинские справки о том, что она больна эпилепсией, чтобы избежать ранее назначенных исправительных работ. В документах, в частности утверждалось, что якобы у девушки могут возникать эпилептические удары. Этим в итоге решили воспользоваться в столичной прокуратуре и на основании этих же бумаг добились отстранения девушки от управления автомобилем.

Теперь Багдасарян уверяет, что такого диагноза у нее нет. При этом отец девушки и юристы были не согласны с решением судьи и заявили о намерении отстаивать свою позицию. Но Мосгорсуд позже оставил решение суда первой инстанции без изменений.

После заседания прокурор, представлявший на процессе сторону истца, пояснял, что Багдасарян сможет вновь получить водительское удостоверение, если успешно пройдет медицинскую комиссию.

После приостановки действия прав, Мара все равно садилась за руль и несколько раз попадалась в руки полицейским. Ее адвокат Давид Кемулария после одного из задержаний прокомментировал «Газете.Ru» причины такого поведения.

«Она села за руль, потому что сотрудники полиции не исполняют закон, — заявлял Кемулария. — У нее на руках есть медицинские документы от врачебной комиссии департамента здравоохранения Москвы о том, что у нее отсутствуют противопоказания к управлению транспортным средством». Фотографии документов стритрейсерша разместила в своем Instagram. Поскольку ранее Багдасарян уже представляла суду поддельные больничные листы, «Газета.Ru» решила подтвердить достоверность справки. Тогда в учреждении сослались на медицинскую тайну.

Чем известна Мара

Девушка выкладывала в соцсетях ролики, как на своем Mersedes гоняет по улицам Москвы на запредельной скорости. В октябре 2015 Мара с друзьями на BMW попала в аварию на Кутузовском проспекте. Машина вылетела на встречку, Багдасарян повредила позвоночник, а двое ее друзей погибли.

Всеобщая «известность» пришла к Маре после скандальных гонок с полицией золотой молодежи в Москве в мае 2016 года. Тогда сын старшего вице-президента «ЛУКойла» Руслан Шамсуаров вместе с друзьями на Mersedes Gelandewagen, на заднем сидении которого сидела Мара Багдасарян, долго «гонялся» с сотрудниками ГИБДД в районе Ленинского проспекта. При этом сам Шамсуаров, сидевший на переднем пассажирском сиденье, вел трансляцию в Periscope, где неоднократно жестко оскорблял преследователей. Несмотря на то, что после задержания он оперативно удалил все материалы, пользователи сети успели их сохранить и обнародовать. После тех гонок девушка за неповиновение требованию сотрудника полиции получила 10 суток административного ареста.

Однако позже Багдасарян задержали на Ленинском проспекте за парковку автомобиля на тротуаре. Выяснилось, что за девушкой числятся неоплаченные штрафы примерно на миллион рублей.

В декабре 2016 года за уклонение от уплаты административных штрафов и многочисленные нарушения ПДД она была приговорена к 24 суткам ареста, выплате 200 тыс. руб. штрафа, а также 595 часам обязательных работ, которые девушка отбывала в ГБУ «Жилищник» района Сокол.

Изначально приставы хотели, чтобы Багдасарян работала дворником и занималась уборкой территории предприятия, однако впоследствии ее защитники предоставили документы, согласно которым заниматься тяжелой работой девушке было нельзя. В итоге ей поручили сортировать документацию. После этого в рамках уголовного дела о подделке больничного листа девушку приговорили еще к году исправительных работ. Отрабатывать это наказание Багдасарян отправилась в Тверь, поскольку сменила место прописки. Местом отработки стала тверская городская библиотека им. А.И. Герцена.

Кроме того, в марте 2017 года, незадолго до лишения прав из-за эпилепсии, стритрейсерша получила год исправительных работ за подделку больничного листа, который она приобрела в метро. Ее адвокаты добились рассмотрения дела в особом порядке, что подразумевает полное признание вины подсудимой и мягкое наказание. Комментировать приговор защита Мары тогда отказалась.