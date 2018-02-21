Памятник Найде: дворняга ждала хозяина 12 лет

В Комсомольске-на-Амуре ко дню города, который отмечается 12 июня, появится памятник дворняге Найде, ставшей знаменитой благодаря своей фанатичной преданности погибшему хозяину. И если знаменитая японская собака породы акита-ину Хатико, ставшая настоящим символом верности и преданности в Японии, девять лет приходила встречать на железнодорожную станцию умершего от инфаркта мужчину, то

дворняга Найда надеялась на встречу со своим погибшим в ДТП хозяином целых 12 лет.

Собака потеряла хозяина еще в 2004 году, когда его сбила машина в районе остановки «Швейная фабрика» возле Сквера будущего в Комсомольске-на-Амуре. Находившаяся с ним Найда получила серьезные переломы, но выжила.

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Поправившись, пес вернулся на место трагедии и с тех пор неизменно ждал погибшего на том самом месте, а точнее на обочине дороги возле остановки. Все попытки увезти собаку терпели крах. Местные жители подкармливали ее, а позже для защиты от холодов специально соорудили конуру. Со временем пес стал настоящей легендой и достопримечательностью города, о нем рассказывали многие местные СМИ.

В августе 2016 года изрядно постаревшая Найда попала под колеса автомобиля. Незадолго до этого местные жители заметили отсутствие собаки – оказалось ее отловили местные коммунальщики и отправили в приют. Но спустя две недели она вернулась на привычное место.

И вот днем 13 августа, когда собака мирно спала на обочине, водитель легковушки, которую «зажал автобус» был вынужден выехать на обочину и наехал ей на лапу. При этом автомобилист не уехал пока на место не прибыл ветеринар. Еще до наезда Найда хромала – она уже не раз оказывалась под колесами. Новая авария повредила вторую здоровую переднюю лапу.

Животное доставили в приют. Ветеринары отмечали плохое состояние Найды – виной тому были не столько травмы, сколько стресс, предыдущие раны и возраст.

В итоге через неделю собака все-таки умерла. Ее похоронила одна из местных жительниц, которая в последние годы особенно внимательно относилась к собаке и заботилась о ней.

Еще при жизни Найды появилась идея создать уникальной собаке памятник. После ее гибели идея стала реализовываться. Местные жители самостоятельно собрали на монумент около 330 тысяч рублей. Художник Игорь Руттер предложил несколько эскизов, лучший вариант определили сами горожане в ходе интернет-голосования. С городскими властями проблем также не возникло – все разрешения и согласования были получены и теперь трогательный монумент верному псу высотой около двух метров должен появиться в том самом сквере 12 июня.

Художник-скульптор Евгений Попов отметил, что в целом будет придерживаться концепции эскиза Руттера, но внесет в него некоторые изменения.

«Дерево, дополняющее композицию, видится мне несколько иначе. Думаю, удастся сделать его более художественным. Саму Найду я попытаюсь изобразить более реалистичной, приближенной к оригиналу. Ведь сохранились ее фотографии, видеосюжеты с ней. С них можно снять детальный портрет собаки. Хочется, чтобы ее запомнили такой, какой она была на самом деле», — рассказал Попов корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня».

Работа над изготовлением монумента уже началась. Сначала скульптор изготовит металлический каркас, который станет основой для заливки бетона. Но памятник не должен получить унылый серый цвет.

В качестве верхнего слоя будет использована автокраска, которая обеспечит долговечность монумента и создаст впечатление, что он изготовлен из настоящей бронзы.

«Аналогичная технология уже была применена в сквере возле гостиницы «Амур». Скульптуры отлично перезимовали, сохранив первозданный вид. При их изготовлении был использован раствор собственного производства, обеспечивающий лучшую «сцепку» слоев и автомобильная краска. Дело в том, что абсолютно все стандартные отделочные краски имеют свойство выгорать. С автокраской же ничего не случится. К тому же она легко поддается реставрации и полировки – любому сервисному обслуживанию, — отметил Попов.

Местные жители уверены, что памятник «Комсомольскому Хатико» станет одной из достопримечательностей города.